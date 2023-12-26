Спорт 26 декабря 2023, 12:39 Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказал мнение, что «Зенит» в этом сезоне обойдет «Краснодар»

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в беседе с «Матч ТВ» высказал мнение, что петербургскому «Зениту» в этом сезоне удастся обойти «Краснодар».

Наставник добавил, что остальные команды также смогут составить конкуренцию.

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«Не очень приятно, что эти две команды чуть‑чуть оторвались, но думаю, что подтянутся остальные и конкуренцию им составят», — процитировал Романцева RT.

На данный момент «Краснодар» имеет 38 очков и находится во главе турнирной таблицы чемпионата России. «Зенит» занимает второе место с 36 очками.