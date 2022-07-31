Экс-тренер «Спартака» Эмери оскорбил английских фанатов одним пальцем

Болельщики лондонского «Фулхэма» перед товарищеским матчем с испанским «Вильярреалом» решили потроллить главного тренера команды Унаи Эмери. Они попросили произнести его фразу на английском, но в ответ получили нелицеприятный жест, сообщило РИА «Новости».

Бывший тренер «Спартака» пару лет возглавлял «Арсенал» из Лондона. За время работы в Англии специалист запомнился характерным произношением, за что болельщики подшучивали над ним.

Когда Эмери приехал с «Вильярреалом» на матч против «Фулхэма», местная торсида попросила тренера произнести забавную фразу на камеру. Специалист не растерялся, улыбнулся и показал им средний палец.

В столичном «Спартаке» Эмери работал в 2012 году. Он не смог завоевать трофеев с российской командой.

Сторонница Бориса Джонсона Андреа Дженкинс показала средний палец митингующим против экс-премьера страны. Позже ее назначили министром образования Великобритании.