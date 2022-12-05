Спорт 05 декабря 2022, 18:06 Экс-тренер Шараповой Боллетьери скончался

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В возрасте 91-го года умер бывший тренер российской теннисистки Марии Шараповой Ник Боллетьери. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на профильные СМИ.

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«Политика Сегодня» напомнила, что под руководством Боллетьери тренировалась не только Шарапова, но и другая россиянка Анна Курникова. Всего Боллетьери удалось воспитать 12 будущих первых ракеток мира. В 2014 году он попал в Международный зал теннисной славы. Причины его смерти не уточняются.