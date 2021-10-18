Экс-тренер сборной РФ по хоккею высказался по поводу вхождения Ковальчука в тренерский штаб

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает вхождение нападающего Ильи Ковальчука в новый тренерский штаб хорошей идеей. По его словам, с обязанностями генерального менеджера сборной он должен справиться. Об этом написала «Газета.ru».

«Чему здесь удивляться? У него опыт в НХЛ — энхаэловцы приезжают в сборную. Как менеджер, думаю, он с этими обязанностями справится. Тем более, его выбирает главный тренер, которого ранее назначили — он предпочел Ковальчука, это его прерогатива», — сказал Плющев.

Ранее стало известно, что нынешний наставник команды Алексей Жамнов назначит нападающего Илью Ковальчука генеральным менеджером сборной. Также консультантами Жамнова станут экс-главный тренер сборной Олег Знарок и бывший наставник молодежной российской национальной команды Валерий Брагин. В тренерский состав вошли Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Федоров и Алексей Кудашов.