Экс-тренер сборной РФ Газзаев раскритиковал игру Сафонова | 360°

Спорт 17 октября 2022, 21:10 Экс-тренер сборной РФ Газзаев раскритиковал игру Сафонова

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Вратарь сборной России по футболу и «Краснодара» Матвей Сафонов в последнее время начал играть хуже. Такое мнение в интервью для сайта kp.ru выразил бывший тренер национальной сборной и ЦСКА Валерий Газзаев.

По словам Газзаева, именно из-за игры Сафонова «Краснодар» потерпел поражение от «Ахмата». Вина за два пропущенных мяча, по мнению тренера, полностью лежит на вратаре.

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«Тем более, один из лучших вратарей РПЛ такие мячи пропускать не имеет права. Мне кажется, что он должен внимательнее отнестись к себе», — заявил Газзаев.

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