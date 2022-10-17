Спорт 17 октября 2022, 21:11 Экс-тренер сборной РФ Газзаев прокомментировал стычку Абаскаля и Федотова в перерыве дерби ЦСКА — "Спартак"

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Тренеры Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов поругались во время матча между ЦСКА и «Спартаком». В интервью для сайта kp.ru бывший тренер сборной РФ по футболу Валерий Газзаев призвал снисходительно относиться к таким инцидентам.

«Простим и Федотову, и Абаскалю, это нормальное явление», — сказал Газзаев.

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Он отметил, что тренеры международных команд тоже часто выходят из себя во время матчей. Эмоциональное поведение тренеров — признак того, что им не все равно, и они переживают за игру не меньше, чем сами футболисты.

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