Экс-тренер «Ростова» оценил назначение Кафанова на пост главного тренера команды

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин прокомментировал назначение Виталия Кафанова на пост главного наставника команды. По его словам, это решение является правильным, поскольку Кафанов имеет большой опыт тренерства. Об этом он рассказал в беседе с изданием Sport24.

«Решение правильное, Кафанов опытнейший специалист. Он хорошо знает игроков „Ростова“. Совмещение никак не скажется на результатах сборной и клуба, потому что тут все-таки не такая масштабная история, как была у Карпина», — процитировала «Газета.ru» слова Семина.

Кафанов работал ассистентом главного тренера «Ростова» с 2015 по 2017 год, а затем с 2019 год по настоящее время. С июля 2021 года его пригласили в сборную России.

Ранее в пресс-службе «Ростова» сообщали о том, что старшим тренером основного состава клуба будет Заур Тедеев.