Экс-тренер Рианчо назвал важным матч «Спартака» с «Легией»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, чего ожидает от матча с «Легией». Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

По данным RT, он отметил, что это финальный матч «Спартака» в Лиге Европы. Рианчо считает, что команда обязательно должна его выиграть.

«Мы должны фокусироваться на нашем потенциале, полагаться на тех футболистов, которые завтра на поле. Но с „Легией“ будет нелегко. Считаю, что „Спартак“ должен верить в свой стиль игры, уважать соперника, но не подстраиваться под него», — заключил Рианчо.