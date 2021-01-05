Экс-тренер «Наполи» Маццарри отказал московскому «Спартаку»

Бывший главный тренер «Наполи» Вальтер Маццари отказался от работы в московском «Спартаке». Об этом рассказал его ассистент Антонио Финко.

«Маццари никуда не спешит. Летом он контактировал с одним очень серьезным клубом во Франции, но переговоры ни к чему не привели. Было предложение от московского „Спартака“, но он отказался», — цитирует Финко Tuttomercatoweb. Ассистент Маццари также добавил, что специалисту «нужен серьезный проект, чтобы он заинтересовался».

При этом, когда именно «Спартак» выходил на Маццари с предложением Финко не сообщил.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско решил не продлевать контракт после матча с «Сочи», который прошел 12 декабря, заявил глава пресс-службы столичной команды Антон Фетисов. Сам Тедеско сообщил, что решение не подписывать новый контракт было самым трудным в его карьере. Договор тренера истекает в мае 2021 года.