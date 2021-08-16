Экс-тренер «Локомотива» заявил, что Смолов заслуживает места в сборной

Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Локомотива», в разговоре с «Газетой.ru» выразил мнение, что Федор Смолов заслуживает вызова в сборную России. Тренер добавил, что трое нападающих, выступавших на Евро-2020, сейчас находятся не в лучшей форме.

Артем Дзюба, Александр Соболев и Антон Заболотный, бывшие нападающими в сборной в последнем сезоне, не показали блестящих результатов. А 1 сентября сборной предстоит матч с хорватами — состав должен быть непробиваемым.

«Остается вернуться к Федору Смолову — по-моему, это вполне реальный вариант. Не то что я беру на себя смелость указывать, это просто моя личная точка зрения, которая может не совпадать с другими», — сказал Билялетдинов.

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов забил три гола в четырех матчах РПЛ.