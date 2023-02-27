Спорт 27 февраля 2023, 16:33 Экс-тренер «Локомотива» Семин Семин оценил решение Головина продлить контракт с «Монако»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал правильным решение полузащитника Александра Головина продлить контракт с «Монако». Об этом написал «Чемпионат».

По сообщению издания, Головин продлил контракт с «Монако» до конца сезона — 2025/26.

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«Считаю, что правильно поступил. Он играет постоянно, адаптировался, на хорошем счету там. У Саши хорошая пресса. От добра добра не ищут — наверное, потому и продлил», — процитировал RT Семина.

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Александр Головин сыграл в нынешнем сезоне в 24 матчах в чемпионате Франции, где забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.