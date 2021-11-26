Экс-тренер «Локомотива» Семин прокомментировал поражение команды в матче с «Лацио»

Бывший главный тренер клуба «Локомотив» Юрий Семин прокомментировал поражение клуба в матче с итальянским «Лацио». Об этом сообщил ТАСС.

По данным НСН, Семин был краток.

«Создать все очень сложно, а разрушить — легко. Больше комментариев нет», — сказал он.

Также он отказался отвечать на вопрос о вине тренера в произошедшем.

«Локомотив» потерпел поражение от «Лацио» в матче Лиги Европы со счетом 0:3. В результате он не попадет в плей-офф чемпионата.