Спорт 25 декабря 2023, 18:41 Экс-тренер «Локомотива» Семин назвал Головина лучшим футболистом в 2023 году

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Бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин признался, что считает Александра Головина лучшим российским игроком в 2023 году. Об этом он сообщил сайту Sport24.

По его словам, сейчас полузащитник «Монако» — номер один, рядом с ним никто не стоит.

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«Есть еще Миранчук и Захарян, но все равно — сейчас с Головиным по уровню и близко никто не стоит», — подчеркнул Семин.

Как сообщил RT, футболист забил 30 мячей в 190 матчах за «Монако» и отдал 35 голевых передач.