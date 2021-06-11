Экс-тренер «Крыльев советов» назвал российских игроков, которых знают в Бельгии

Бывший тренер «Крыльев Советов», бельгиец Франк Веркотерен назвал игроков российской сборной, которых знают в его стране. Об этом сообщило издание «Чемпионат.com».

По данным «Газеты.ru», он рассказал, что в целом в Бельгии знают всех основных футболистов.

«Думаю, более-менее знают всех ведущих игроков, но обсуждают постоянно Дзюбу», — уточнил Веркотерен.

Он добавил, что сам старается не выделять отдельных спортсменов, потому что в команде важны все.

«Ни Дзюба, ни кто-либо другой не сможет выиграть матч в одиночку», — заключил тренер.