Спорт 18 апреля 2024, 17:02 Экс-тренер «Динамо» Крикунов: «Трактор» проиграл «Локомотиву» в плей-офф КХЛ из-за травмы вратаря

Читать 360tv в

Российский хоккейный клуб из Челябинска «Трактор» проиграл ярославскому «Локомотиву» в полуфинальной серии плей-офф КХЛ из-за травмы вратаря Закари Фукале. Такое мнение выразил бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов сайту «Спорт-экспресс».

«Что удивляться, в „Тракторе“ основная линия, которая принесла победы, это как раз очень хорошая игра вратаря. А тут он выбыл, и вот такой результат», — сказал он.

Реклама

Как сообщил сайт kp.ru, канадский вратарь Закари Фукале получил травму после столкновения с форвардом «Локо» Максимом Шалуновым.