Экс-тренер «Барселоны» Куман усомнился в решении клуба подписать контракт с Левандовски

В ближайшее время к каталонскому клубу «Барселона» может присоединиться нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Бывший главный тренер команды Рональд Куман усомнился в правильности такого решения. Об этом сообщил RT со ссылкой на Esport3.

Тренер назвал Левандовски отличным футболистом, однако заявил, что его главным минусом является возраст. По его словам, сумма, которую хотят заплатить за трансфер, слишком велика.

«Левандовски — отличный футболист, бомбардир, но он возрастной игрок. У меня есть сомнения в том, стоит ли платить за него 50 или 60 миллионов, не считая зарплаты. Есть много сомнений по поводу того, подписывать его или нет», — отметил Куман.