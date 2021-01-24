Экс-тренер Алании Владимир Газзаев возглавит итальянский клуб
Новым главным тренером итальянского футбольного клуба «Сиена» станет Владимир Газзаев. Он займет пост Альберто Джилардино, который покинул команду, разорвав контракт. Об этом сообщил сайт Radio Siena TV.
Сейчас обязанности главного тренера исполняет Стефано Аргилли. Журналисты заметили Газзаева на трибунах домашнего стадиона «Сиены», где он общался с руководством клуба.
Владимиру Газзаеву 40 лет. Последним клубом, который он тренировал был «Тобол». В 2011 году он тренировал «Аланию», которая заняла второе место в Футбольной национальной лиги.
В этом сезоне «Сиена» в 10 матчах набрала 18 очков и занимает третье место в группе Е итальянской Серии D.