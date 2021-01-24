Экс-тренер Алании Владимир Газзаев возглавит итальянский клуб

Сейчас обязанности главного тренера исполняет Стефано Аргилли. Журналисты заметили Газзаева на трибунах домашнего стадиона «Сиены», где он общался с руководством клуба.

Владимиру Газзаеву 40 лет. Последним клубом, который он тренировал был «Тобол». В 2011 году он тренировал «Аланию», которая заняла второе место в Футбольной национальной лиги.

В этом сезоне «Сиена» в 10 матчах набрала 18 очков и занимает третье место в группе Е итальянской Серии D.