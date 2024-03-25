Спорт 25 марта 2024, 19:45 Экс-теннисист Ольховский назвал Хачанова фаворитом в матче с Черундоло

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Карен Хачанов — бесспорный фаворит во встрече третьего круга «Мастерса» с аргентинцем Франко Черундоловыв, которая пройдет в Майами. Таким мнением поделился с «Газетой.Ru» экс-шестая ракетка мира Андрей Ольховский.

Он отметил при этом, что, несмотря на преимущества, Карену Хачанову все равно придется очень постараться в предстоящем матче. Потому что ему в любом случае достался очень сильный соперник.

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«Вообще скажу, что легких матчей на такой стадии просто не бывает. И вообще сейчас все соперники играют очень прилично. Но что Карен фаворит — это да», — подчеркнул Ольховский.

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