25 марта 2024, 19:45
Экс-теннисист Ольховский назвал Хачанова фаворитом в матче с Черундоло
Карен Хачанов — бесспорный фаворит во встрече третьего круга «Мастерса» с аргентинцем Франко Черундоловыв, которая пройдет в Майами. Таким мнением поделился с «Газетой.Ru» экс-шестая ракетка мира Андрей Ольховский.
Он отметил при этом, что, несмотря на преимущества, Карену Хачанову все равно придется очень постараться в предстоящем матче. Потому что ему в любом случае достался очень сильный соперник.
Реклама
«Вообще скажу, что легких матчей на такой стадии просто не бывает. И вообще сейчас все соперники играют очень прилично. Но что Карен фаворит — это да», — подчеркнул Ольховский.
Теннис
Реклама
Реклама