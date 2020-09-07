Экс-теннисист Чесноков прокомментировал дисквалификацию Джоковича

Российский экс-теннисист, девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией серба Новака Джоковича.

Отмечается, что накануне организаторы Открытого чемпионата США (US Open) приняли решение удалить спортсмена за попадание мячом в линейного арбитра. По мнению Чеснокова, теннисиста не нужно было снимать с игры.

Он заявил, что женщине, в которую попал Джокович, «нужно было дать „Оскара“ за актерскую игру». Как считает спортсмен, ничего страшного не случилось.

«Там не за что дисквалифицировать игрока. Сколько раз мяч в кого-то попадал случайно — что, каждый раз всех дисквалифицировать? Просто ужасное решение супервайзера», — подчеркнул Чесноков.

Ранее вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Николай Долгополов заявил, что Джокович является хорошим человеком, однако из-за его статуса любая ошибка, особенно грубая, выглядит возмутительно. Он высказал точку зрения, что теннисист «слегка заелся»