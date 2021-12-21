Экс-спортсменка Радионова рассказала, чем Туктамышева собирается удивлять на соревнованиях

Экс-спортсменка Елена Радионова поделилась главным секретом серебряной чемпионки в одиночном фигурном катании Елизаветы Туктамышевой. Об этом сообщили NEWS.ru.

По словам Радионовой, ее коллега участвует в соревнованиях ради удовольствия, а не ради побед. Бывшая спортсменка подчеркнула также, что Туктамышева является настоящим фанатом своего дела, передали Nation News.

«Мне кажется, она немножко переключила свою психологию. Все спортсмены едут на соревнования, чтобы побеждать, показывать результат. Она через это все прошла, поэтому сейчас она просто кайфует от того, что делает», — поделилась Радионова.