Экс-спортивного директора «Тамбова» задержали

В столичном регионе задержан бывший спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков, которого заподозрили в хищении денежных средств. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

«Политика Сегодня» написала, что правоохранители заподозрили Худякова в хищении субсидий, которые выделялись на поддержку команды. По версии следствия, руководители команды присваивали бюджетные средства не один год.

«Впервые слышу о задержании Худякова. Если честно, нахожусь в легком шоке. Это неприятная новость для меня. Конечно, я слышал, что бывших руководителей клуба обвиняют в хищениях», — признался экс-наставник «Тамбова» Сергей Первушин.