Спорт 20 декабря 2023, 19:19 Экс-сотрудник РФС Созин спрогнозировал возвращение сборной России в УЕФА и ФИФА в 2025–2026 годах

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Российская сборная по футболу может вернуться в УЕФА и ФИФА и возобновить участие в международных турнирах в 2025–2026 годах. Об этом сообщил бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, именно поэтому сегодня Российский футбольный союз проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию.

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«Я думаю, через какое-то время UEFA снимет бан, и РФС будет представлен в UEFA и FIFA на уровне сборных и на уровне клубов», — подчеркнул Созин.

Отмечается, что российскую сборную отстранили от международных соревнований в феврале прошлого года.