Экс-президент «Спартака» заявил о вероятном проигрыше команды в мачте с «Наполи»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу предстоящего мачта московского клуба с итальянским «Наполи». По его словам, команда красно-белых не имеет шансов сыграть даже на ничью, сообщило ИА НСН.

«Погода хорошая, дождя нет, поэтому вряд ли какие-то шансы будут, если только «Наполи» не будет играть в облегченном составе. Хотя не думаю, что вообще какие-то шансы есть. Гола два-три точно будет», — сообщил он.

При этом Червиченко призвал прекратить распускание слухов о возможной отставке тренера «Спартака» Руя Витории. Он подчеркнул, что этот «дурдом с вопросом про тренера пора заканчивать».

Сейчас московская команда в турнирной таблице занимает четвертое место с четырьмя очками. На первом месте в группе С расположилась «Наполи», на втором — польская «Легия», а на третьем — английский «Лестер».

Игра между «Спартаком» и «Наполи» пройдет в среду в 18:30 по московскому времени в российской столице. Этот матч является ключевым для московской команды за выход в плей-офф турнира.