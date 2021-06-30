Экс-президент «Спартака»: мы болели за нормальную Украину

Бывший президент футбольных клубов «Химки» и «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал выход сборной Украины в ¼ финала чемпионата Европы по футболу после победы над шведами. Его процитировала «Политика сегодня».

«Мы болели за нормальную Украину, а не за страну, в которой верховодит шут с какой-то группой нациствующих молодчиков. Это временно, это все пройдет», — заметил Червиченко.

По его словам, большинство жителей Украины прекрасно понимают ситуацию и нормально относятся к России, болея за нее на различных состязаниях. Он выразил сожаление, что люди всегда сосредотачиваются «на той маргинальной части, которая по своему интеллекту равна бабуинам».