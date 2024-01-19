19 января 2024, 14:36
Экс-президент «Спартака» Червиченко раскритиковал клуб за возможный уход защитника Джикии
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный уход защитника Георгия Джикии из команды. Об этом сообщил «Матч ТВ».
По мнению экс-руководителя, клуб продемонстрирует большую глупость, если допустит такие события.
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Контракт Джикии с красно-белыми истекает в конце сезона-2023/24. В текущем чемпионате спортсмен провел девять матчей и не отметился результативными действиями, добавил RT.
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