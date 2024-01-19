Спорт 19 января 2024, 14:36 Экс-президент «Спартака» Червиченко раскритиковал клуб за возможный уход защитника Джикии

Читать 360tv в

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный уход защитника Георгия Джикии из команды. Об этом сообщил «Матч ТВ».

По мнению экс-руководителя, клуб продемонстрирует большую глупость, если допустит такие события.

Реклама

Контракт Джикии с красно-белыми истекает в конце сезона-2023/24. В текущем чемпионате спортсмен провел девять матчей и не отметился результативными действиями, добавил RT.