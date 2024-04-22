Спорт 22 апреля 2024, 15:24 Экс-президент «Спартака» Червиченко назвал слухами информацию о приглашении турецкого тренера в клуб

Читать 360tv в

Некоторые СМИ сообщили, что наставник стамбульского футбольного клуба «Галатасарай» Окан Бурук может стать главным тренером московского «Спартака». Эту информацию можно считать слухами и домыслами, заявил экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко «Национальной службе новостей».

«Ничего не знаю про турецкого специалиста, это такой же бред, который на заборе написан. Мало ли кто и какие слухи распространяет. Это все домыслы журналистов», — сказал он.

Реклама

Червиченко отметил, что столичный клуб не пригласит иностранца на пост главного тренера. При этом положение «Спартака» после ухода Абаскаля не изменилось, никакого прогресса в команде не происходит, добавил он.