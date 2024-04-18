Спорт 18 апреля 2024, 16:15 Экс-президент «Спартака» Червиченко: Карпин вряд ли согласится работать с «красно-белыми»

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Сегодня московский клуб «Спартак» находится в крайне плачевном состоянии. Исправить положение мог бы тренер Валерий Карпин, однако он вряд ли согласится работать с «красно-белыми», сообщил бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ИА НСН.

«„Спартак“ уже давно не тот, в который все стремятся попасть. На мой взгляд, он уже перешел в ту категорию, когда он должен уговаривать тренера, чтобы тот взялся с ним работать», — сказал он.

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Отмечается, что недавно пост главного тренера клуба покинул Гильермо Абаскаль. На его должность пророчат Станислава Черчесова, Валерия Карпина, Игоря Шалимова, однако никто не согласится тренировать команду из-за ее слабого уровня, добавил Червиченко.