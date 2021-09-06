Экс-президент «Локомотива» высказался о предстоящем матче сборной России с Мальтой

Сборная России по футболу сыграет с Мальтой в Москве уже во вторник, 7 сентября. О том, как будет выглядеть этот матч и за кем из команд закрепится победа, рассказал бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов, написала «Газета.ru».

По его словам, у ребят из национальной сборной после игры с Кипром «загорелись глаза». Несмотря на то, что футболисты теряли силы, на матче чувствовался азарт и настрой. Наумов предполагает, что предстоящая игра с Мальтой получится интересной. Сборная России должна победить с разницей в три мяча, не меньше.

Экс-президент «Локомотива» добавил, что наши футболисты сыгрались. Если с хорватами они катастрофически не понимали друг друга и теряли мяч, то против Кипра стали играть лучше. Также Наумов указал на то, что главный тренер команды Карпин, вероятно, сделает какую-то ротацию игроков.