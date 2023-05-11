11 мая 2023, 15:32
Экс-президент «Локомотива» Смородская: я люблю Семака и Карпина, а вот Галактионова не очень
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с изданием «РБ Спорт» призналась к своей нелюбви к Михаилу Галактионову, который возглавил команду в зимнее трансферное окно.
По ее словам, ей больше симпатичны Сергей Семак и Валерий Карпин.
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«Я люблю и Семака, и Карпина — вот их двоих. А вот Галактионова не очень», — процитировала «Политика сегодня» Смородскую.
На данный момент «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Перед началом тренерства Галактионова клуб занимал 14-ю строчку.
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ФК Локомотив
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