Экс-президент «Локомотива» объяснил, почему российской сборной не удастся обыграть Хорватию

Национальная российская сборная не сможет обыграть команду Хорватии на выезде. Об этом заявил бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов, написала «Газета.ru».

Он пояснил, что положение российской сборной сейчас крайне тяжелое. Если команде Карпина удастся обыграть Словению и Словакию, то игра с хорватами состоится, но все же это маловероятно. Обыграть Хорватию на выезде будет невозможно, значит, россияне займут второе место и попадут в стыковые игры.

Наумов добавил, что очень переживает за то, сможет ли российская сборная попасть в Катар. В каждой группе остались очень сильные команды. С любой из них россиянам будет играть крайне сложно и вряд ли удастся выиграть, заключил он.

Сейчас сборная России имеет 13 очков и занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Следующий матч национальная сборная проведет против Словакии 8 октября.