Экс-президент FIFA рассказал, за что был отстранен от футбола. Россия тут не при чем
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что Блаттера отстранили от футбола, потому что он не пошел против России. Отвечая на вопрос о том, как он сам относится к такой точке зрения, Блаттер заявил, что был отстранен не из-за России.
«Должен сказать своему дорогому другу Вячеславу, что это совершенно не так. Я был отстранен от футбола не из-за России. Мы пытались остановить Платини, который стремился получить пост президента FIFA», — рассказал Блаттер.
При этом он отметил, что не шел на этот пост, ведь был избран до 2019 года. «Россия не имеет к этому отношения абсолютно, он ошибается», — добавил экс-президент FIFA, отвечая на заданный журналистом вопрос.
Йозеф Блаттер является одним из самых известных и влиятельных функционеров в истории мирового футбола. Он находился в должности генсека FIFA с 1981-го по 1998 год, с 1998-го по 2015-й Блаттер был президентом организации.
Под его руководством прошло пять чемпионатов мира, а в 2010 году Россия впервые получила право провести мундиаль. Чемпионат мира по футболу прошел в стране в 2018 году.
Но в 2015 году Блаттера отстранили от футбола на восемь лет из-за коррупционных скандалов, связанных с выбором стран — хозяек мировых первенств — как России, так и Катара, где мундиаль должен пройти в 2022 году. Позже срок отстранения Блаттеру сократили до шести лет.
В июне 2019 года экс-президента UEFA Мишеля Платини задержали во Франции для дачи свидетельских показаний о месте проведения чемпионата Европы 2016 года. А местные СМИ отмечали, что у прокуратуры есть вопросы и по Катару. «360» уже тогда узнал у спортивных экспертов, что может стоять за делом Платини и был ли знаменитый в прошлом игрок замешан в коррупционных дрязгах?