Экс-полузащитник «Зенита» рассказал о жизни в самоизоляции

«Дети сейчас дистанционно учатся, у них какие-то видеоконференции. Ну и держать себя в форме надо», — поделился спортсмен.

По его словам, не только он проводит домашнюю зарядку, но и его супруга. Она показывает разные стойки и комбинации. Зырянов признался, что ему, как и комику Павлу Воле, дети не дают покоя.

У них с женой выстроились такие отношения, что учебой дети занимаются сами. Они помогают дочери с домашними заданиями, а сын все делает самостоятельно.

«Только спрашиваю: „Все сделал?“ Хотя сейчас можно по электронному дневнику проверить, удобно», — заметил собеседник издания.