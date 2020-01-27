Экс-полузащитник «Зенита» перешел в мексиканский «Монтеррей»

24 января стало известно об уходе из петербургского «Зенита» 26-летнего аргентинца Краневиттера. По последней информации, следующие четыре года он будет играть за мексиканский клуб, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Напомним, Краневиттер был полузащитником «Зенита» с августа 2017 года, а ранее играл в «Атлетико». В сезоне 2018/19 спортсмен стал вместе с командой чемпионом России. Отмечается, что за петербургский клуб аргентинец провел четыре встречи.