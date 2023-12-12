Спорт 12 декабря 2023, 12:49 Экс-наставник «Локомотива» Семин счел Юрана лучшим тренером РПЛ по итогам первой части сезона

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной РФ Юрий Семин выделил лучшего наставника по итогам первой части РПЛ. Об этом сообщил сайт «ВсеПроСпорт.ру».

По мнению Семина, достоин соответствующего звания тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран.

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«Потому что, не обладая такими возможностями, как у других команд, он держит на очень высоком уровне, и они на хорошем месте для себя», — отметил эксперт.

Нижегородский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, добавил RT.