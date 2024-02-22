Спорт 22 февраля 2024, 17:00 Экс-министр спорта Колобков: «Игры Будущего» стоит отдельно прописать в законодательстве РФ

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Церемония открытия «Игр Будущего» состоялась 21 февраля в Казани. В беседе с RT своим мнением о проекте поделился бывший министр спорта России Павел Колобков.

По его словам, данный турнир нужно отдельно прописать в законодательстве РФ.

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«Наверное, не стоит смешивать их (игры — прим. ред.) с классическими видами спорта, но мы же говорим не только о нем. Это и вопросы по умению программировать, работать с компьютером и информационными системами», — высказался экс-глава ведомства.

Он также добавил, что именно Россия стала неким законодателем мод в этом направлении.