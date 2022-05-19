Экс- капитан «Зенита» Широков предположил, что Фернандес вернется в ЦСКА

Бывший игрок сборной России и защитник ЦСКА Марио Фернандес, скорее всего, вернется в Россию. Таким мнением с ИА НСН поделился бывший капитан «Зенита», футболист Роман Широков.

Ранее Фернандес заявил, что приостанавливает карьеру и улетает в Бразилию из-за усталости. В ЦСКА он пообещал вернуться, «если через определенное время поймет, что чувствует в себе силы».

«Он здесь долго жил, и у нас в принципе с Бразилией более-менее нормальные отношения, поэтому я не думаю, что он кинул и уехал. Может, и правда человек устал от всего, и от футбола в том числе. Просто, смысл тогда подписывать контракт до 2024 года, если ты понимаешь, что устал? И еще нужно понять, ему будут платить деньги или нет?», — прокомментировал Широков.

Футболист добавил, что не знает истинной причины ухода бразильца, и отметил, что со стороны Фернандеса странно было заключать контракт до 2024 года, если он чувствует усталость от футбола.