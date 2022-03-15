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    15 марта 2022, 13:20

    Экс-капитан «Спартака» Титов высказался об успехах команды под руководством Ваноли

    Арина Бобкова

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов рассказал, что думает о тренерских навыках итальянца Паоло Ваноли. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание «Спорт-Экспресс».

    По словам спортсмена, новый руководитель помогает команде достигать больших результатов. Он заявил, что «Спартак» сможет достичь больших успехов.

    «Команда будет показывать зрелищный, атакующий футбол. Предпосылки к этому прослеживаются. Если проанализировать последние игры москвичей при Ваноли, то в целом видно, что команда двигается поступательно», — подчеркнул Титов.