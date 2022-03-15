Экс-капитан «Спартака» Титов высказался об успехах команды под руководством Ваноли

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов рассказал, что думает о тренерских навыках итальянца Паоло Ваноли. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, новый руководитель помогает команде достигать больших результатов. Он заявил, что «Спартак» сможет достичь больших успехов.

«Команда будет показывать зрелищный, атакующий футбол. Предпосылки к этому прослеживаются. Если проанализировать последние игры москвичей при Ваноли, то в целом видно, что команда двигается поступательно», — подчеркнул Титов.