Экс-игрок «Зенита» рассказал, чего ждать от матча с «Бенфикой»

«Конечно, встреча с „Бенфикой“ будет очень тяжелой: они играют дома и предельно мотивированы. Поэтому, если обычно мы говорим о том, что „Зенит“ — фаворит встречи или имеет примерно равные шансы, в данном случае говорить о предматчевых раскладах сложно», — признал Стрепетов.

Он подчеркнул, что для «Зенита» важно как завершение года победой, так и выход в следующий тур. По мнению эксперта, в предстоящем матче команде придется максимально сконцентрироваться.

«Я думаю, не стоит ориентироваться на результат параллельного матча, в котором будут играть „Лион“ и „Лейпциг“. Нужно отталкиваться от своей игры и добиваться результата в ней. Тем более, что „Зенит“ показал, что находится в хорошем состоянии, последние пять матчей во всех турнирах команда выиграла», — заявил Стрепетов.

Матч «Бенфика» — «Зенит» начнется во вторник, 10 декабря, в 23:00 по московскому времени.