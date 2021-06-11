Экс-игрок «Зенита» назвал способ, как сборной России не проиграть Бельгии

Бывший игрок «Зенита» Николас Ломбертс поделился ожиданиями от предстоящего матча между Россией и Бельгией. Об этом сообщило издание «Чемпионат.com».

По данным «Газеты.ru», он сказал, что сборная Бельгии — сильная команда, которую тяжело победить.

«„Автобус“ у своих ворот — это единственный способ для России уйти от поражения. Бельгийцы очень сильны на контратаках. Если россияне будут играть высоко, то получат большие проблемы», — посоветовал спортсмен.

Он считает, что российской сборной следует обороняться ниже и делать упор на контрвыпады.