Спорт 07 марта 2024, 16:57 Экс-игрок «Зенита» Константин Зырянов назначен советником председателя правления клуба

Читать 360tv в

Бывшего игрока «Зенита» Константина Зырянова назначили на должность советника председателя правления. В сообщении пресс-службы клуба говорится, что он продолжит наблюдать за состоянием игроков. Об этом написал RT.

«Зырянов будет взаимодействовать с представителями других клубов и заниматься вопросами дальнейшего карьерного развития футболистов», — добавили представители команды.

Реклама

В составе сборной России Зырянов завоевал бронзовые медали чемпионата Европы — 2008. В его копилке — три медали чемпионата России, Кубок России, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.