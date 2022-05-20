Экс-игрок ЦСКА Пономарев раскритиковал игру Марио Фернандеса

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал решение защитника клуба Марио Фернандеса завершить свою карьеру. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

По его словам, уход Фернандеса не отразится на игре команды. Пономарев заявил, что его коллега часто являлся виновником тотальных ошибок. По его вине иногда происходили поражения.

«И слава богу! Корреспонденты сделали из него какого-то идола, супер Марио. Он не играет в обороне, не умеет, все проигрывает. Его игра для кухарок. Сколько мы из-за него проиграли матчей и сборная сколько проигрывала», — заявил Пономарев.