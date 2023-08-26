Спорт 26 августа 2023, 12:51 Экс-игрок «Црвены Звезды» заявил о преимуществе РПЛ перед чемпионатом Сербии Сербский футболист Эракович: уровень РПЛ оказался очень высоким Maksim Konstantinov/GlobalLookPress

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Уровень РПЛ выше чемпионата Сербии. Такое заявление сделал сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович, сообщила газета «Спорт-Экспресс».

«Мы же говорим конкретно о национальных турнирах. И я вижу, что здесь уровень выше, чем у меня на родине», — отметил защитник «Зенита».

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Он добавил, что жители Сербии всегда уважительно относились к России.

«И у „Зенита“ не бывает легких побед — в каждой игре команде непросто добиться успеха, — сообщил футболист.

Эракович заключил четырехлетний контракт с «Зенитом». Трансфер футболиста обошелся российской команде в восемь миллионов евро.

Ранее Российский футбольный союз отказался выдавать международный трансферный сертификат по переходу спортсмена «Ростова» Матиаса Норманна в саудовский клуб «Аль‑Раед». Спортсмен в августе подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии.