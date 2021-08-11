Экс-игрок «Спартака» высказался о встрече главного тренера сборной России и Дзюбы

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал встречу главного тренера сборной России Валерия Карпина и нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом написала «Газета.ru».

По словам футболиста, из Дзюбы делают чуть ли не Месси и Роналду, но он просто нападающий, который за четыре игры не забил ни одного гола. Дзюба — такой же игрок, как и все, а главный тренер сборной не должен подходить к нему, как к какому-то особенному игроку, отметил Гладилин.

Экс-игрок «Спартака» добавил, что Дзюба идет на снижение, но все же может быть полезен для сборной, если будет максимально выкладываться. Карпин, в свою очередь, не должен уделать этому футболист большего внимания, чем другим. Это игрок не такого уровня, чтобы зацикливаться на нем, заключил Гладилин.