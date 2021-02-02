Экс-игрок «Спартака» ответил на резкие слова Карреры

Паршивлюк рассказал, что покинул «красно-белых» из-за ветеранов, к котором прислушивался Каррера. Тренер назвал чушью объяснение игрока.

«Пусть каждый сам оценивает, чего стоят слова уважаемого Массимо Карерры. Я в своем интервью ни в чем не обвинял», — написал Паршивлюк в соцсетях.

Он выступал за спартаковцев с 2007 по 2016 год. В составе команды футболист трижды завоевывал серебряные медали национального чемпионата. После «Спартака» он играл за «Анжи» и «Ростов», а в 2019 году усилил московское «Динамо».