Спорт 22 мая 2023, 11:22 Экс-игрок «Спартака» Мостовой похвалил судью Карасева за неназначенный пенальти за наступ в дерби с ЦСКА

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Александр Мостовой, который раньше выступал в роли полузащитника за сборную России по футболу, отметил грамотную работу судьи Сергея Карасева в матче между «Спартаком» и ЦСКА. Об этом он рассказал «Газете.ru».

По словам спортсмена, арбитр правильно разобрался в ситуации с наступом, которая произошла на 84-й минуте встречи. И то, что Карасев не стал назначать пенальти, — это верное решение.

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«Нужно отдать должное Карасеву — он стал первым судьей, который не стал назначать пенальти за наступ. Правильно, что он его не поставил, потому что его не было. Мы уже смеемся над этими наступами, но уже не смешно становится. Человек выбивает мяч, потом ногу он куда денет, который выбивал его?» — отметил Александр Мостовой.

Напомним, матч между «Спартаком» и ЦСКА закончился со счетом 2:1 в пользу первой команды.

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