Спорт 22 мая 2023, 11:22 Экс-игрок «Спартака» Мостовой отметил работу судьи Карасева в дерби с ЦСКА

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Александр Мостовой, который раньше выступал в роли полузащитника за сборную России по футболу, отметил грамотную работу судьи Сергея Карасева в матче между «Спартаком» и ЦСКА. Об этом он рассказал «Газете.ru».

По словам спортсмена, арбитр правильно разобрался в ситуации с наступом, которая произошла на 84-й минуте встречи. И то, что Карасев не стал назначать пенальти — это верное решение, поскольку, по словам Мостового, наступа не было. Он заявил, что Карасев стал первым судьей, который не назначил пенальти в такой ситуации.

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«Мы уже смеемся над этими наступами, но уже не смешно становится. Человек выбивает мяч, потом ногу он куда денет, который выбивал его?» — отметил Александр Мостовой.

Напомним, матч между «Спартаком» и ЦСКА закончился со счетом 2:1 в пользу первой команды.

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