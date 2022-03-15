Экс-игрок «Спартака» Кавазашвили предрек завершение карьеры Кокорина

Бывший голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился прогнозом по поводу дальнейшей карьеры российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Sport24.

Спортсмен назвал провалом трансфер коллеги в «Фиорентину». Он заявил, что игра Кокорина не соответствует уровню итальянского клуба.

«Саша сам себе враг, он должен был плюнуть на все вольности, собраться и сделать все, чтобы возобновить карьеру. Думаю, он закончит карьеру в ближайшее время, в конце сезона, потому что так никуда и не перешел этой зимой», — поделился прогнозом Кавазашвили.