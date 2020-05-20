Экс-игрок сборной России Широков оценил возобновление чемпионата в стране

«Хорошо, что у людей выявляют на ранних стадиях. Во всем мире выявляется наличие вирусов у игроков в командах. Это даже хорошо — человек раньше не знал, что болеет, а сейчас есть возможность победить болезнь и выйти от этого с меньшими потерями для организма», — отметил Широков.

По мнению бывшего игрока, заразившиеся футболисты из «Динамо» смогут вернуться к работе в начале июня.

«Не стоит к этому серьезно относиться — к разговору о том, что из-за этого могут отменить РПЛ», — подчеркнул Широков.

Он уточнил, что даже без зрителей в России «будет все по-прежнему».

«У нас и так со зрителями играют четыре клуба, остальные без. Сколько человек на „Тамбов“ ходит? Сейчас даже больше придет. А „Оренбург“? Это актуально для „Спартака“, „Зенита“, „Краснодара“ и „Ростова“», — добавил экс-футболист.

Ранее положительные результаты теста на коронавирус получили игроки ФК «Динамо»: нападающий Сильвестр Игбун, защитник Роман Евгеньев и вратарь Дэвид Сангаре.