Экс-игрок сборной России Булыкин рассказал, способна ли команда выйти на ЧМ-2022

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказался по поводу выхода команды на чемпионат мира в 2022 году. По словам футболиста, сборная может повторить игру сербов, которые в гостях обыграли команду Португалии. Об этом написало ИА НСН.

«По силам ли сборной России теперь пройти на ЧМ? Все реально. Нужно думать о хорошем, и настраиваться на победу. Все бывает, например, Сербия пробилась на чемпионат мира. Возможности будут, главное, как будут себя вести игроки сборной. Сборной надо прибавить в атакующей игре, чтобы забивать, как было, например с Кипром. Но это мы играли со слабой сборной, а хочется, чтобы ребята со всеми сборными не боялись играть в смелый футбол, забивать и прессинговать на чужой половине поля. Все это ребята умеют, были бы силы и желание. Так что будем болеть за нашу сборную в стыковых матчах и надеяться, что у нее получится», — сообщил футболист.

От Европы в Катар на ЧМ-2022 точно отправятся сборные Бельгии, Германии, Дании, Испании, Сербии, Франции и Хорватии. Другим командам, чтобы попасть на соревнования, предстоит разыграть еще три путевки на «стыковочных матчах».