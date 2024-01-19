19 января 2024, 13:17
Экс-игрок сборной РФ Малафеев счел глупым решение футболиста Кругового уйти в ЦСКА
Футболист Данил Круговой не стал продлевать контракт с петербургским «Зенитом» и перешел в московский ЦСКА. В беседе с Metaratings.ru ситуацию прокомментировал бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев.
Экс-игрок назвал решение Кругового глупейшим. Он напомнил, что клуб из Северной столицы ежегодно выигрывает золото в РПЛ.
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По мнению Малафеева, 25-летний защитник пошел на такой шаг под давлением своих агентов, добавил проект сайта kp.ru «Спорт».
ЦСКА
ФК Зенит
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